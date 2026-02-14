Rossini il gatto travolto e ucciso da un' auto in via Celio | addio alla mascotte della città

Rossini, il gatto conosciuto come mascotte di Rovigo, è stato investito e ucciso da un’auto questa mattina in via Celio. La vettura lo ha colpito mentre attraversava la strada vicino a un negozio di alimentari. La sua morte ha colpito molti residenti che lo vedevano ogni giorno nei quartieri della città.

ROVIGO - Gatto Rossini, simbolo della città, è morto stamani, sabato 14 febbraio, investito da un'auto in via Celio. Il gatto arancione, mascotte di Rovigo seguitissima sui social, è stato travolto vicino alla Farmacia Tre Mori. Aveva 14 anni. L’auto che ha travolto Rossini si è subito fermata e il conducente ha chiamato i vigili ma purtroppo per Rossini non c’è stato nulla da fare. La pettorina che allarmò i fan "Non preoccupatevi, è tutto a posto. Sono in cura per problemi dermatologici, non toglietemi la pettorina. Conto su di voi. È solo un piccolo problema di salute legato all'età". 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

