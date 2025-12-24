Era uscito di casa per un gesto quotidiano, buttare la spazzatura, quando è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto che non si è fermata. Un uomo di 76 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, travolto da un veicolo il cui conducente si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. Ora è caccia al pirata della strada, che rischia accuse pesanti, dall’omicidio stradale alla fuga del conducente fino all’omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano, pensionato e residente a Casalgrande, si era recato nei pressi dei cassonetti dei rifiuti adiacenti alla propria abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della strada

