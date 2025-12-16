La Corte dei conti boccia ancora il Ponte | violata la normativa europea

La Corte dei conti ha bocciato nuovamente il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando la violazione della normativa europea. La decisione riguarda il decreto approvato dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, sollevando dubbi sulla legittimità e sulla conformità delle procedure adottate.

La Corte dei conti ha dichiarato l'illegittimità del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col ministero dell'Economia, aveva approvato le nuove norme per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (decreto n. 190 del 1 agosto 2025). Per i giudici contabili c'è "un inscindibile nesso" tra il decreto interministeriale e la delibera del Cipess, per la quale la Corte dei conti lo scorso 17 novembre ha bocciato il visto di legittimità per profili giuridici, tecnici e ambientali: vista l'inefficacia di quest'ultimo, "deve concludersi per la non conformità a legge anche del decreto medesimo".

La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. La decisione della Corte agita il governo. - La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. euroroma.net

