Violazione dell' habitat naturale e nodo del piano tariffario | ecco perché la Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto

Violazione dell’habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell’Art sul piano tariffario. Sono queste le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo Stretto rese note dalla Corte dei conti. Nel dettaglio: violazione della direttiva 9243CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violazione dell'habitat naturale e nodo del piano tariffario: ecco perché la Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto

