A Roma, una donna ha tentato di portare via due bambini da scuola, ma le insegnanti sono intervenute in tempo per bloccarla. La sconosciuta si è avvicinata ai piccoli durante l’uscita, cercando di convincerli a seguirla. Per fortuna, il rapido intervento del personale scolastico ha evitato il peggio, consentendo alle forze dell’ordine di avviare le indagini.

Si è presentata in due scuole dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, spacciandosi al personale scolastico come la babysitter di due bambini. Gli insegnanti, però, si sono insospettiti e hanno contattato prontamente i genitori di uno dei due piccoli che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. I docenti hanno quindi fatto scattare l’allarme al 112 ma, nel frattempo, la donna si è allontanata. I genitori della bambina hanno sporto denuncia e la polizia sta indagando sull’identità della donna. Dopo la vicenda sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni dagli istituti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, tenta di rapire due bambini a scuola: caccia alla sconosciuta

A Roma, una donna si è presentata in due scuole dell'infanzia nel quartiere Monteverde, dichiarando di essere la babysitter di due bambini.

A Roma, una donna ha tentato di portare via due bambini alla scuola materna di Monteverde, portando con sé una foto sul cellulare, e questo ha scatenato il panico tra genitori e insegnanti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Finta baby sitter tenta di rapire una bambina di 3 anni a scuola. Aveva la sua foto sul cellulare; Roma: Finta babysitter tenta di rapire una bimba a scuola; Roma, cerca di rapire due bambini a scuola fingendosi babysitter: caccia alla sconosciuta; Roma, tentato rapimento in una materna a Monteverde: caccia alla finta baby sitter. Valditara: Gravissimo.

Roma, si finge baby sitter e tenta di rapire una bimba. «Sono qui per la piccola»Nessuno l’aveva mai vista prima. Voleva portarsi via una bambina di tre anni spacciandosi per la baby sitter. Per convincere il personale scolastico ha mostrato una foto scattata proprio ... ilmessaggero.it

Finta babysitter tenta di rapire una bimba in un asilo a RomaUn presunto tentativo di rapimento in una scuola dell'infanzia a Roma. Un episodio avvenuto in un istituto del quartiere Monteverde che, stando ad alcune chat di genitori, sarebbe stato replicato ... ansa.it

Roma, donna tenta di rapire una bambina dalla scuola dell'infanzia: "Sono la babysitter" x.com

Tenta di rapire una bambina di 3 anni a scuola a Roma. La finta baby sitter «aveva la sua foto sul cellulare»: il caso a Monteverde facebook