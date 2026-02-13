roma donna si spaccia per babysitter e tenta di rapire due bambini

A Roma, una donna si è presentata in due scuole dell'infanzia nel quartiere Monteverde, dichiarando di essere la babysitter di due bambini. La donna ha tentato di avvicinare e rapire i piccoli, facendo preoccupare insegnanti e genitori presenti. La polizia sta indagando per capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili nella zona.

A Roma una donna si è presentata in due scuole dell’infanzia nel quartiere Monteverde. Al personale scolastico ha detto di essere la babysitter di due bambini. Gli insegnanti, però, si sono insospettiti e hanno contattato prontamente i genitori di uno dei due piccoli. Questi hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. I docenti hanno quindi fatto scattare l’allarme al 112 ma, nel frattempo, la donna si è allontanata. I genitori della bambina hanno sporto denuncia e la polizia sta indagando sull’identità della donna. Dopo la vicenda sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni dagli istituti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

