Polistena Falcomatà sull’ospedale | Non bastano soluzioni tampone servono interventi strutturali

Il sindaco Falcomatà di Polistena sottolinea come le soluzioni temporanee all’ospedale siano insoddisfacenti. In una realtà già fragile, è necessario intervenire con riforme strutturali per affrontare le criticità. Falcomatà evidenzia l’importanza di ascoltare e sostenere i lavoratori e i cittadini, ritenendo ormai urgente un cambiamento duraturo, lontano dalle soluzioni di breve respiro.

“Quello a cui assistiamo è solo un palliativo temporaneo- ha spiegato Falcomatà- rinvia il problema invece di risolverlo, in una situazione già precaria, siamo qui per ascoltare e sostenere la battaglia dei lavoratori e dei cittadini, ma non possiamo più accontentarci di navigare a vista. Medici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

