Polistena Falcomatà sull’ospedale | Non bastano soluzioni tampone servono interventi strutturali

Il sindaco Falcomatà di Polistena sottolinea come le soluzioni temporanee all’ospedale siano insoddisfacenti. In una realtà già fragile, è necessario intervenire con riforme strutturali per affrontare le criticità. Falcomatà evidenzia l’importanza di ascoltare e sostenere i lavoratori e i cittadini, ritenendo ormai urgente un cambiamento duraturo, lontano dalle soluzioni di breve respiro.

“Quello a cui assistiamo è solo un palliativo temporaneo- ha spiegato Falcomatà- rinvia il problema invece di risolverlo, in una situazione già precaria, siamo qui per ascoltare e sostenere la battaglia dei lavoratori e dei cittadini, ma non possiamo più accontentarci di navigare a vista. Medici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Polistena, Falcomatà sull’ospedale: “Non bastano soluzioni tampone, servono interventi strutturali” Leggi anche: "Zone rosse tampone per l'emergenza, servono interventi strutturali" Leggi anche: Pesca, Catanzaro (Pd): “Servono interventi strutturali, non solo misure tampone” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sanità, Falcomatà: “Per Polistena soluzione tardiva, fanno bene i sindaci a pretendere risposte” - facebook.com facebook Dopo l'intervento sull'Ospedale di Locri, dove le barelle mobili sono state utilizzate come posti letto, Falcomatà interviene sulla grave carenza di personale che minaccia il reparto di Rianimazione al "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.