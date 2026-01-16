Scuole al freddo il CNDDU | basta soluzioni tampone servono interventi strutturali

Il disagio termico nelle scuole durante l'inverno è un problema diffuso che richiede interventi strutturali. Le soluzioni temporanee e tampone non sono più sufficienti per garantire ambienti scolastici salubri e confortevoli. È necessario investire in interventi duraturi e pianificati, capaci di affrontare le cause profonde del problema e migliorare la qualità dell’ambiente educativo.

Non si tratta più di episodi isolati o di conseguenze prevedibili del clima invernale. Il disagio termico nelle scuole si conferma un fenomeno diffuso, con implicazioni che vanno oltre il semplice fastidio. L’inadeguatezza delle strutture scolastiche, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento, ha effetti diretti sul diritto allo studio e sulla salute di chi vive quotidianamente gli ambienti scolastici. Le segnalazioni sono continue. Molte aule restano sotto i 18 gradi, i termosifoni sono spenti o accesi all’ultimo minuto, gli impianti vecchi e malmessi. I ragazzi restano seduti con cappotti e sciarpe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Polistena, Falcomatà sull’ospedale: “Non bastano soluzioni tampone, servono interventi strutturali” Leggi anche: "Zone rosse tampone per l'emergenza, servono interventi strutturali" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scuole al gelo, '8 studenti su 10 hanno sofferto freddo al rientro' - Ben 8 studenti su 10 delle scuole medie e superiori dicono di aver sentito troppo freddo in aula al rientro a scuola e in alcune - msn.com

Dal rientro in classe molte scuole di Roma e del Lazio restano sotto i 18 gradi. Studenti in sciopero: “Studiare al freddo nega il diritto allo studio”. - facebook.com facebook

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.