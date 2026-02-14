Roma nuovi sabotaggi sull' Alta Velocità | ritardi fino a 140 minuti

A Roma, alcuni sabotaggi sull’Alta Velocità hanno causato ritardi fino a 140 minuti. Le autorità hanno subito avviato le verifiche e, dopo aver chiarito le cause, hanno riattivato le linee. Il ministro dei Trasporti Salvini ha condannato gli atti, definendoli “odiosi e criminali”. Un dettaglio concreto: i danni sono stati scoperti vicino alla stazione Tiburtina, dove sono stati trovati segni di manomissione su alcune apparecchiature.

