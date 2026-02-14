Roma nuovi sabotaggi sull' Alta Velocità | ritardi fino a 140 minuti
A Roma, alcuni sabotaggi sull’Alta Velocità hanno causato ritardi fino a 140 minuti. Le autorità hanno subito avviato le verifiche e, dopo aver chiarito le cause, hanno riattivato le linee. Il ministro dei Trasporti Salvini ha condannato gli atti, definendoli “odiosi e criminali”. Un dettaglio concreto: i danni sono stati scoperti vicino alla stazione Tiburtina, dove sono stati trovati segni di manomissione su alcune apparecchiature.
Ritardi e disagi sulla rete dell'Alta Velocità, in particolare sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, per accertamenti a seguito di due sabotaggi avvenuti nelle ultime ore. Verifiche in corso anche su un terzo presunto episodio. In serata, le linee sono state tutte riattivate., Sul fronte disagi si sono registrati ritardi fino a 140 minuti alla Stazione di Milano Centrale, sia sul fronte arrivi che su quello partenze. Tra Lazio e Toscana i ritardi hanno sfiorato i 120 minuti. Per quanto riguarda la tratta tra Roma e Napoli, la circolazione è rimasta rallentata per accertamenti, con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Due sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi fino a 140 minuti, peggiorando i disagi sulla rete Alta Velocità italiana.
Un atto di sabotaggio sulla linea alta velocità tra Roma e Napoli ha causato ritardi fino a 150 minuti.
