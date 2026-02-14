Roma | muro crolla su area esterna locale in viale Tirreno nessun ferito

Un muro di un edificio privato è crollato in viale Tirreno, vicino a Corso Sempione a Roma, causando il crollo di alcune pietre sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono rimasti sorpresi dal rumore improvviso. La polizia ha messo in sicurezza l’area per evitare altri incidenti.

Un crollo parziale di un muro appartenente a un edificio privato si è verificato in viale Tirreno, nelle immediate vicinanze di Corso Sempione, a Roma. Questo smottamento ha impattato il marciapiede antistante e ha coinvolto anche il dehors di un locale pubblico, creando una situazione di potenziale pericolo per i passanti. Intervento delle Forze dell’Ordine. Fortunatamente, al momento dell’incidente non sono stati segnalati feriti. Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenute le pattuglie del terzo gruppo Nomentano della Polizia locale, che hanno avviato le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina si è verificato il crollo di un muro all’interno di Palazzo D’Avalos, a Procida.

A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie.

