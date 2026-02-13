A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie.

Un uomo di 58 anni è morto all’interno della sua casa nella notte fra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento è crollato travolgendo la sua abitazione. È avvenuto a Formello, in provincia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Cassia. A quanto ricostruito, una parte di costone è frenato probabilmente per le copiose piogge degli ultimi giorni e i detriti hanno travolto una palazzina di tre piani. Altri due condomini sono stati rimasti feriti e portati in ospedale, in codice giallo. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello (Roma): uomo muore in casa

A Formello, ieri sera, un muro di contenimento crolla sulla palazzina di via delle Rose, travolgendo un uomo di circa 58 anni che muore sul colpo, mentre altri due residenti vengono feriti.

Roma, un muro di contenimento frana su una palazzina provocando un morto e due feriti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il muro di contenimento crolla sulla palazzina sottostante, muore un 58enne; Crolla muro di contenimento a Formello (Roma), muore un 60enne; Formello, muro di contenimento e travolge abitazione: 58enne muore sotto le macerie; Formello, muro di contenimento crolla su una palazzina: un morto e due feriti.

Formello, crolla un muro di contenimento e sfonda la parete di una casa: un mortoIl costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera. rainews.it

Roma, crolla un muro a Formello: morto 60enneTragedia nella tarda serata di giovedì a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22:45 i vigili del fuoco di Campagnano sono intervenuti in via Nazario ... lapresse.it

#Bultei, crolla il muro di contenimento che delimitava il piazzale della chiesa di Santa Margherita. Un’auto travolta dalle macerie #sardegnalive www.sardegnalive.net - facebook.com facebook

Dopo il crollo di un muro di contenimento chiuso un tratto di via Valoria a Saluzzo x.com