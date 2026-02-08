Procida crolla un muro a Palazzo D’Avalos | nessun ferito area messa in sicurezza

Questa mattina si è verificato il crollo di un muro all’interno di Palazzo D’Avalos, a Procida. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno già messo in sicurezza l’area e stanno valutando se ci siano collegamenti con le forti piogge degli ultimi giorni. La situazione resta sotto controllo.

Un muro interno del complesso monumentale di Palazzo D'Avalos, a Procida (Napoli) ha ceduto; possibile un collegamento col maltempo. Non risultano feriti, area messa in sicurezza.

