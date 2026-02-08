Procida crolla un muro a Palazzo D’Avalos | nessun ferito area messa in sicurezza
Questa mattina si è verificato il crollo di un muro all’interno di Palazzo D’Avalos, a Procida. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno già messo in sicurezza l’area e stanno valutando se ci siano collegamenti con le forti piogge degli ultimi giorni. La situazione resta sotto controllo.
Un muro interno del complesso monumentale di Palazzo D'Avalos, a Procida (Napoli) ha ceduto; possibile un collegamento col maltempo. Non risultano feriti, area messa in sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Crolla palazzo preventivamente sgomberato nel Napoletano: nessun ferito
A Casoria, nel Napoletano, un edificio preventivamente evacuato è crollato senza causare feriti o vittime.
Procida, crolla un costone alla Corricella, il sindaco rassicura: “Nessun legame con i lavori in corso”
Questa mattina una parte del costone tufaceo a Marina di Corricella è crollata, spostando alcune pietre sulla strada sottostante.
