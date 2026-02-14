Roma la zona 30 km h ha superato la sperimentazione | entrerà in vigore

Roma ha deciso di rendere definitiva la limitazione a 30 kmh nel centro storico, dopo aver testato questa misura nelle ultime settimane. La decisione è stata presa per migliorare la sicurezza e ridurre l'inquinamento, e molte auto già si sono adattate al nuovo limite. A partire da lunedì 16 febbraio, le auto che sfrecceranno oltre i 30 kmh rischieranno multe salate e la perdita di punti sulla patente.

Da lunedì 16 febbraio entrerà ufficialmente in vigore la "zona 30" nel centro storico di Roma. Gli automobilisti non potranno superare il limite, pena sanzioni salate e decurtazioni di punti della patente. Le pattuglie della polizia locale svolgeranno un servizio itinerante per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità, con un rafforzamento della vigilanza attraverso il quale controlleranno anche assicurazioni e revisioni dei veicoli. Dal 15 gennaio, tutto il centro di Roma è stato interdetto alla circolazione oltre i 30 kmh, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. A partire dal 15 gennaio 2026, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 kmh nelle zone a traffico limitato.