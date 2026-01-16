Benissimo la zona a 30 km a Roma Ma la strada verso la sicurezza stradale è lunghissima

Dal 15 gennaio, tutto il centro di Roma è stato interdetto alla circolazione oltre i 30 km/h, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Questa misura, ormai in vigore da alcuni mesi, rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile e sicura. Tuttavia, il percorso per una completa sicurezza stradale continua, richiedendo ulteriori interventi e attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.

Dal 15 gennaio scorso l'intero centro di Roma è diventato una zona dove non si possono superare i 30 chilometri orari. Si tratta di un'area molto grande, quasi una città. È dunque una quasi rivoluzione, del cui merito va dato atto al sindaco ma ancor di più all'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, che speriamo ora riesca a far rispettare i limiti in maniera stringente. Roma è una città che soffoca di macchine, autobus, camion di ogni tipo. È una città pericolosa, soprattutto per i pedoni e per gli scooter, con uno dei tassi di incidentalità e mortalità più alti d'Italia. Dunque questa misura, che secondo tutti gli studi (ma anche i dati relativi a dove è già applicata), diminuisce gli incidenti e la mortalità, oltre al rumore e allo smog, è preziosissima.

È possibile prendere una multa in una Zona 30? Assolutamente sì e non è economica - Anche se non è più possibile installare autovelox al di sotto dei 50 km/h, la Polizia Locale può multare anche in una Zona 30. auto.everyeye.it

Roma zona 30, la mappa della Capitale: da quando cambiano i limiti di velocità - Il provvedimento punta a uniformare la velocità in tutta l’area, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti. quifinanza.it

