Monteverde scampato il rapimento di una bimba | prontezza delle maestre indagini in corso

A Monteverde, una bambina è sfuggita a un tentativo di rapimento grazie alla prontezza delle maestre, che hanno reagito immediatamente. Le insegnanti hanno capito subito la minaccia e sono intervenute, chiamando le forze dell’ordine. La polizia sta ora indagando sui dettagli dell’episodio e sui sospetti coinvolti. Un passante ha visto un uomo aggirarsi nervosamente nei pressi della scuola poco prima dell’accaduto.

Roma, tentato rapimento a Monteverde: la prontezza delle maestre sventa una tragedia. Roma, quartiere Monteverde. Un episodio inquietante si è consumato nella scuola dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan' mercoledì scorso, quando una donna ha tentato di allontanarsi con una bambina di tre anni spacciandosi per la sua baby sitter. L'intervento tempestivo delle insegnanti ha permesso di sventare il possibile rapimento, mentre le indagini della polizia sono in corso per identificare la sospetta e chiarire le sue intenzioni. L'allarme in classe: una dinamica sospetta. La vicenda si è svolta all'interno dell'istituto situato in Largo Ravizza.