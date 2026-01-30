Furto di rame a Cortona inseguimento fino a Sinalunga | due arresti dei Carabinieri

Due uomini sono stati arrestati ieri dai Carabinieri di Cortona dopo un inseguimento che è finito a Sinalunga. I militari avevano notato i due, residenti in provincia di Arezzo, sospettandoli di aver rubato rame. Dopo averli fermati, li hanno portati in caserma. L’operazione è scattata dopo che i carabinieri hanno intercettato i mezzi dei sospetti e li hanno inseguiti per alcune strade. Ora sono in attesa dell’udienza di convalida.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona hanno arrestato due uomini di 50 e 43 anni, residenti in provincia di Arezzo, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I due sono accusati dell'asportazione di circa un quintale di rame da una struttura turistica in fase di ristrutturazione. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, intensificati per contrastare i reati predatori. Durante il servizio, i militari hanno notato un'autovettura sospetta e hanno intimato l'alt. Alla vista dei Carabinieri, però, il conducente ha tentato la fuga.

