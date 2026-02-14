Roma Dalla prima foto segnaletica del 1974 allo zaino schermato dell’altra sera 90enne di origini colombiane Denunciato per l’ennesima volta dai Carabinieri
Un uomo di 90 anni di origini colombiane è stato denunciato ancora una volta dai Carabinieri a Roma dopo aver mostrato uno zaino schermato durante un controllo notturno, a pochi giorni dalla scoperta di una vecchia foto segnaletica del 1974, che testimonia come nel tempo abbia mantenuto comportamenti sospetti.
L'ultimo colpo di un uomo di quasi novant'anni ha dimostrato che il passare dei decenni non ha scalfito
Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello: uomo denunciato dai Carabinieri
I Carabinieri di Massa Lombarda hanno denunciato un uomo trovato con merce rubata e un coltello nello zaino.
Colpisce l'anziano genitore per l'ennesima volta: allontanato e denunciato 33enne
I Carabinieri di Padova hanno disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un uomo di 33 anni, accusato di aver nuovamente aggredito il proprio genitore anziano.
Dalla prima foto segnaletica del 1974 allo zaino schermato: l’inossidabile ladro 90enne a RomaNel cuore della capitale, a pochi passi dalle vie più famose di Roma, un anziano quasi 90enne ha compiuto un colpo che ha sorpreso anche gli investigatori più esperti: l’ennesimo furto, messo a segno ... msn.com
Roma, l'ultimo colpo del ladro seriale 90enne: la prima foto segnaletica nel 1974, la tecnica dello zaino schermato con l'alluminioDenunciato a Roma ladro seriale di 90 anni. La tecnica dello zaino foderato con l'alluminio per eludere gli allarmi sonori dei negozi ... roma.corriere.it
