Metro C droga e controlli fuori dalle stazioni | sette arresti

Questa mattina i carabinieri hanno messo a segno sette arresti nelle periferie est di Roma, da Tor Bella Monaca a Monte Compatri. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensi fuori dalle stazioni della linea C della metropolitana, trovando droga e fermando alcuni spacciatori. L’operazione mira a ridurre lo spaccio e la microcriminalità che si concentra proprio in queste zone.

Maxi operazione dei militari nelle zone periferiche della Capitale: tra gli arrestati anche un uomo già ai domiciliari. Sequestri di droga nei parcheggi delle fermate della linea C Carabinieri in azione nelle periferie est di Roma, da Tor Bella Monaca a Monte Compatri, per contrastare lo spaccio e la microcriminalità attorno alle fermate della linea C della metropolitana. L’operazione, che ha interessato parcheggi e aree di sosta divenuti punto di incontro per pusher e clienti, ha portato all’identificazione di centinaia di persone, sette arresti e al sequestro di droga e contanti. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno fermato 33 persone con precedenti, arrestando sei soggetti per droga e uno per evasione dagli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Romatoday.it

