Roma | controlli da Spinaceto ad Anzio 4 arresti e un fermo

Nell’ambito di controlli nella zona tra Spinaceto e Anzio, le forze dell’ordine hanno fermato complessivamente cinque persone, tra cui quattro sono state arrestate e una sottoposta a fermo. L’operazione ha riguardato l’area meridionale di Roma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite.

Un totale di cinque individui è stato fermato dalle forze dell'ordine nell'ambito di una serie di controlli effettuati nell'area meridionale della Capitale, che si estende dal quartiere Spinaceto fino ad Anzio. Di questi, quattro sono stati arrestati e uno è stato sottoposto a fermo. Nella zona di Spinaceto, all'interno di una cooperativa assistenziale, un giovane di 30 anni ha aggredito la propria madre a seguito del rifiuto di quest'ultima di consegnargli del denaro. Secondo le informazioni raccolte dagli agenti delle Volanti, l'episodio di violenza è esploso al termine di una giornata caratterizzata da una serie di comportamenti aggressivi da parte del giovane.

