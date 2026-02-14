Roma | controlli antiabusivismo settore ricettivo chiuso B&B in zona Vaticano

A Roma, un B&B vicino al Vaticano è stato chiuso a causa di irregolarità nei controlli di sicurezza. Durante il check-in, gli ospiti hanno mostrato i loro documenti, ma il gestore e il personale non hanno registrato le informazioni sul sistema “alloggiati web”. La mancanza di questa procedura ha portato alla sospensione dell’attività.

Al momento del check-in, gli ospiti erano tenuti a esibire i rispettivi documenti di identità, ma né il titolare né l’addetto alla reception si sono premurati di registrarli nel portale “alloggiati web”. Di fatto, questo ha reso gli ospiti “invisibili” e non tracciabili dalle forze dell’ordine. Questa situazione è stata scoperta in un B&B situato a ridosso del Vaticano, a Roma. I controlli della Polizia di Stato sul settore ricettivo continuano anche dopo l’Anno Santo, in continuità con il piano di monitoraggio predisposto dalla Questura, che rimane attivo nelle aree con maggiore afflusso turistico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

