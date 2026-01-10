Inter Napoli tegola per Conte | conferma ufficiale il titolarissimo salta il big match di San Siro

L’Inter ha annunciato ufficialmente che David Neres non sarà disponibile per la partita contro il Napoli a San Siro. L’infortunio del giocatore ha impedito il suo recupero in vista del match di domani sera. La conferma arriva in una fase importante della stagione, con la squadra di Conte che dovrà fare a meno di un elemento chiave nel confronto con i partenopei.

Inter News 24 Inter Napoli, arriva la conferma in vista della sfida di domani sera a San Siro: Antonio Conte non recupera l'infortunato David Neres. Brutte notizie per Antonio Conte in vista del posticipo di domenica sera a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, David Neres non ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella trasferta contro la Lazio. Nonostante l'esterno brasiliano abbia provato fino all'ultimo a stringere i denti, il dolore persiste e lo staff medico azzurro ha preferito non rischiare ulteriori complicazioni.

Neres non recupera! Il brasiliano salterà la gara contro l'Inter - Nonostante i provini svolti ieri e oggi, David Neres non ha evidentemente riscontrato miglioramenti sensibili e quindi non ha recuperato. tuttonapoli.net

