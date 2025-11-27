Roma – Napoli tegola dell’ultim’ora | il big è a serio rischio per il match

Tegola improvvisa in vista di Roma-Napoli: si è fermato durante la gara di Europa League dei giallorossi il centrocampista Manu Koné. Il francese ha dovuto abbandonare il campo al minuto 28 del match contro il Midtjylland per un problema alla caviglia. Koné si ferma per infortunio prima di Roma-Napoli. Le prime impressioni parlano di un trauma contusivo-distorsivo. Koné ha accusato il problema dopo un pestone di avversario al minuto 13, provando a stringere i denti e restare in campo. Dopo poco più di 10 minuti, però, il giocatore si è nuovamente accasciato a terra, chiedendo il cambio. Al momento, è sicuramente da reputarsi in dubbio per l’importante big match di domenica sera contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

