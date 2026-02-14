Roma assalto a Frattesi | possibile scambio con l’Inter per sbloccare l’affare

Roma ha riattivato i contatti con l’Inter per Davide Frattesi, dopo che la trattativa si era bloccata in inverno. La società capitolina cerca di convincere i nerazzurri a cedere il giovane centrocampista, che interessa anche a diversi altri club. Frattesi, 24 anni, potrebbe diventare una pedina chiave per rafforzare il centrocampo della Roma prima della fine dell’estate.

Asse di mercato caldissimo tra la Capitale e Milano in vista della sessione estiva. La Roma riattiva i contatti per Davide Frattesi, mai uscito dai radar dei Friedkin nonostante il muro eretto dall’ Inter durante lo scorso mercato invernale. Il club giallorosso punta a riportare il centrocampista azzurro a Trigoria, sfidando la valutazione di 35 milioni di euro fissata dai vertici nerazzurri per il cartellino dell’ex Sassuolo. L’operazione potrebbe decollare grazie all’inserimento di una contropartita tecnica di alto profilo gradita a Marotta e Ausilio. Sul tavolo delle trattative è pronto a finire Manu Koné: il mediano francese della Roma è da tempo nel mirino dell’ Inter, che lo considera il profilo ideale per potenziare la mediana di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Juventus valuta una strategia alternativa per l’acquisto di Frattesi, considerando l'inserimento di una contropartita tecnica

