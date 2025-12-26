Frattesi Inter la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri | Spalletti in prima fila per averlo! Naufragato il primo tentativo per sbloccare l’affare ma…

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Frattesi Inter, la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri: Spalletti in prima fila per averlo! La strategia dei bianconeri. L’asse di mercato più rovente di questo inverno corre lungo l’autostrada tra Milano e Torino. Secondo quanto riportato con insistenza dalla redazione di Sky Sport, la Juventus ha deciso di affondare il colpo per Davide Frattesi. La regia dell’operazione è affidata a Luciano Spalletti: l’attuale tecnico bianconero ha individuato nel centrocampista dell’ Inter il tassello mancante per la sua mediana, desideroso di tornare a lavorare con il suo “pupillo”, già valorizzato enormemente durante l’esperienza come C. 🔗 Leggi su Internews24.com

frattesi inter la juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri spalletti in prima fila per averlo naufragato il primo tentativo per sbloccare l8217affare ma8230

© Internews24.com - Frattesi Inter, la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri: Spalletti in prima fila per averlo! Naufragato il primo tentativo per sbloccare l’affare, ma…

Leggi anche: Mercato Inter, addio a gennaio per Frattesi? I nerazzurri fissano il prezzo mentre la Juventus valuta l’affare

Leggi anche: Frattesi Juve, Spalletti chiama e i bianconeri preparano l’assalto all’Inter: il feeling è reciproco! Nerazzurri avvisati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché Muharemovic può avvicinare Frattesi alla Juve? Il possibile intreccio; Sky – Frattesi-Juve: escluso scambio con Thuram. La valutazione dell’Inter…; Alla Juve piace Frattesi: come stanno le cose. VIDEO; Frattesi-Thuram: Scambio Possibile? Inter Valuta La Contropartita, Juventus Interessati All'interista Senza Sacrifici.

frattesi inter juve valutaFrattesi-Juventus: la chiave per chiudere l’affare con l’Inter - Colpo di mercato per la Juventus con Davide Frattesi obiettivo numero uno per i bianconeri. newsmondo.it

frattesi inter juve valutaMusmarra: "Frattesi? Nessun contatto Inter-Juve. Ecco la risposta dei nerazzurri se i bianconeri dovessero chiamare..." - Attraverso il suo canale Youtube, Alfio Musmarra, giornalista di Telelombardia, tifoso dell'Inter, ha parlato delle voci di mercato che coinvolgono i nerazzurri e la Juventus. tuttojuve.com

frattesi inter juve valutaLa Juve non molla Frattesi. La Repubblica: "Inter ferma a 35 milioni. No dei bianconeri allo scambio con Cambiaso" - Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus continua a monitorare la situazione legata a Davide Frattesi. tuttojuve.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.