Frattesi Inter la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri | Spalletti in prima fila per averlo! Naufragato il primo tentativo per sbloccare l’affare ma…

Inter News 24 Frattesi Inter, la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri: Spalletti in prima fila per averlo! La strategia dei bianconeri. L’asse di mercato più rovente di questo inverno corre lungo l’autostrada tra Milano e Torino. Secondo quanto riportato con insistenza dalla redazione di Sky Sport, la Juventus ha deciso di affondare il colpo per Davide Frattesi. La regia dell’operazione è affidata a Luciano Spalletti: l’attuale tecnico bianconero ha individuato nel centrocampista dell’ Inter il tassello mancante per la sua mediana, desideroso di tornare a lavorare con il suo “pupillo”, già valorizzato enormemente durante l’esperienza come C. 🔗 Leggi su Internews24.com

