Frattesi Juve si valuta l’inserimento di una contropartita tecnica indiretta! L’ultima pazza idea per sbloccare l’affare con l’Inter
La Juventus valuta una strategia alternativa per l’acquisto di Frattesi, considerando l'inserimento di una contropartita tecnica
Frattesi Juve: i bianconeri studiano la strategia per abbassare le richieste dell’Inter inserendo la clausola del difensore ex Next Gen. L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus in questa sessione invernale ha un nome e un cognome precisi: Davide Frattesi. La trattativa con l’ Inter si preannuncia decisamente complessa e dispendiosa, ma le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport svelano una strategia finanziaria creativa studiata da Comolli per cercare di ammorbidire le rigide richieste nerazzurre. Il club milanese, forte del contratto in essere, ha fissato per il cartellino del giocatore una valutazione molto alta, superiore ai 30 milioni di euro, un ostacolo economico non indifferente per le casse bianconere a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve
Leggi anche: Frattesi Inter, la Juve valuta due offerte per convincere i nerazzurri: Spalletti in prima fila per averlo! Naufragato il primo tentativo per sbloccare l’affare, ma…
Frattesi-Juventus: la chiave per chiudere l’affare con l’Inter - Colpo di mercato per la Juventus con Davide Frattesi obiettivo numero uno per i bianconeri. newsmondo.it
Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com
Juve, Frattesi sì o no? L’Inter non ha cambiato il prezzo - Fin dal giorno del suo insediamento, Luciano Spalletti ha chiesto infatti un nuovo innesto per la mediana. msn.com
Dove giocherebbe Frattesi nella Juventus: l'idea di Spalletti - facebook.com facebook
Juve, dove giocherebbe Frattesi con Spalletti Le ipotesi a Sky Calcio Club. VIDEO #SkySport #SkyCalciomercato #SkyCalcioClub x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.