Frattesi Juve si valuta l’inserimento di una contropartita tecnica indiretta! L’ultima pazza idea per sbloccare l’affare con l’Inter

La Juventus valuta una strategia alternativa per l’acquisto di Frattesi, considerando l'inserimento di una contropartita tecnica

Frattesi Juve: i bianconeri studiano la strategia per abbassare le richieste dell’Inter inserendo la clausola del difensore ex Next Gen. L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus in questa sessione invernale ha un nome e un cognome precisi: Davide Frattesi. La trattativa con l’ Inter si preannuncia decisamente complessa e dispendiosa, ma le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport svelano una strategia finanziaria creativa studiata da Comolli per cercare di ammorbidire le rigide richieste nerazzurre. Il club milanese, forte del contratto in essere, ha fissato per il cartellino del giocatore una valutazione molto alta, superiore ai 30 milioni di euro, un ostacolo economico non indifferente per le casse bianconere a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

