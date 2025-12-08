Allarme bomba in Istria | gli artificieri fanno brillare una valigia sospetta

Poco prima delle 9 del mattino del 5 dicembre nel parcheggio del distributore di benzina sulla tangenziale di Isola è stata fatta saltare in aria una valigia abbandonata. La decisione è stata presa dalla questura di Capodistria dopo la segnalazione per un allarme bomba. In seguito ai controlli e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

