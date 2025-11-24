Due persone trovate morte in una casa abbandonata a Udine | a dare l'allarme alcuni passanti
Due persone sono state trovate morte in una casa abbandonata in via Bariglaria a Udine. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti verso le 12.15 di oggi 24 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ULTIM’ORA Due persone trovate morte in una casa abbandonata - facebook.com Vai su Facebook
Altre due persone sono state trovate morte dopo la valanga sulla Cima Vertana, in Alto Adige Vai su X
Due persone trovate morte in una casa abbandonata a Udine: a dare l’allarme alcuni passanti - Due persone sono state trovate morte in una casa abbandonata in via Bariglaria a Udine. Segnala fanpage.it
Udine, due persone trovate morte in una casa abbandonata: l'allarme di un passante. Indagini in corso - I corpi di due persone prive di vita sono stati rinvenuti in una casa abbandonata in via Bariglaria, a Udine. Da msn.com
Due cadaveri nel casolare abbandonato, la morte risalirebbe a diverse settimane fa. Indagini in corso - Macabra scoperta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 novembre, in via Bariglaria 47. Scrive msn.com