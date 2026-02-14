Robur al completo! Voria mira ai play-off e si gioca il suo futuro. La squadra toscana si prepara a scendere in campo domani pomeriggio contro il Cannara, con tutte le pedine disponibili e nessun infortunio da segnalare.

Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà una Robur al completo quella che domani pomeriggio farà visita al Cannara. Tosini, infatti, ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto al forfait per la sfida con il Follonica Gavorrano, candidandosi a una partenza dal primo minuto. Da vedere comunque se Gill Voria deciderà di dare continuità al sistema a cui si è affidato nelle sue prime due partite al timone, o se, con una settimana di lavoro in più alle spalle, deciderà di cambiare rotta. Di sicuro, per il mister, essere tornato alla guida della prima squadra, rappresenta non solo un orgoglio, ma anche una grande opportunità professionale: fare bene, centrare i play off – l’obiettivo, dichiarato, dalla proprietà svedese – una chance di proseguire il cammino appena iniziato, a differenza di quanto accaduto la passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur al completo! Tante le opzioni. Voria si ‘gioca’ i play-off e il futuro

La Robur torna a sorridere dopo la vittoria contro Voria.

Mirco Lipari si prende la scena e punta ai play-off.

