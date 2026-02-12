Robur Lipari non nasconde l’obiettivo | Play-off? Sì Terzo posto possibile

Mirco Lipari si prende la scena e punta ai play-off. Dopo un avvio in ombra, il nuovo mister Voria gli ha dato fiducia e lui ha risposto presente in campo. Ora Lipari non nasconde il suo obiettivo: arrivare al terzo posto e conquistare un posto ai prossimi turni. La squadra si gioca tutto nelle prossime partite, e lui vuole essere protagonista.

Era finito nelle retrovie, poi mister Voria, appena arrivato, non ha esitato a dargli fiducia: Mirco Lipari (nella foto) lo ha ripagato dal campo ed è deciso a continuare. L'attaccante, scuola Empoli e Juventus ("Due esperienze che mi hanno fatto crescere, sia umanamente che professionalmente" dice il bianconero) punta dritto a Cannara. Cosa è cambiato con l'arrivo di Voria? "Il mister ha portato quell'entusiasmo che ci serviva dopo il periodo negativo che abbiamo vissuto. Credo che in campo si sia vista tutta la nostra voglia di vincere e non prendere gol, fino al novantesimo, anche soffrendo".

