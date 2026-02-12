Nuovo circolo tennis di Forlimpopoli l' assessore Poletti | Collaudo in arrivo tutte le opere principali completate

Il nuovo circolo tennis di Forlimpopoli è quasi pronto. L’assessore Poletti conferma che il collaudo arriverà a breve, e tutte le opere principali sono state completate. Durante l’ultima seduta di consiglio comunale si è parlato principalmente di questa struttura, che promette di offrire un nuovo spazio dedicato agli appassionati di sport.

Il nuovo circolo tennis di Forlimpopoli tra gli argomenti discussi durante l'ultima seduta di consiglio comunale. L’assessore ai Lavori pubblici Aride Poletti ha risposto un’interpellanza presentata dal consigliere Gianluca Zanoni sulle tempistiche dei lavori, sullo stato delle opere e sulla futura gestione dell’impianto, ricostruendo l’iter del progetto, avviato nel 2020. “Le tempistiche si sono dilatate per delle criticità progettuali tecniche, nella fase iniziale, che hanno comportato diverse revisioni e modifiche”, ha puntualizzato Poletti. L’assessore ha precisato che le opere previste e finanziate dai fondi regionali sono state comunque completate, mentre nell'ultimo periodo i ritardi hanno riguardato anche l’acquisizione dei certificati di regolare esecuzione, indispensabili per il collaudo finale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il nuovo Circolo Tennis di Forlimpopoli, ancora incompleto, è al centro di polemiche a causa delle sue condizioni di degrado.

