Risultati e vincitori di AEW Grand Slam Australia 2026

L’evento AEW Grand Slam Australia 2026 si è svolto a Sydney, portando in scena incontri emozionanti e decisivi che hanno coinvolto numerosi wrestler locali e internazionali. La serata ha visto battaglie serrate, con alcune sorprendenti vittorie che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Tra gli scontri più attesi, quello tra due campioni che hanno dato il via a una serie di duelli serrati. La manifestazione ha attirato migliaia di appassionati, creando un’atmosfera di grande energia in tutta la città.

Grand Slam Australia 2026 ha illuminato Sydney con una serata di incontri intensi e decisive, delineando le direttrici per le prossime sfide e dando ritmo alle tensioni che accompagnano i titoli principali della AEW. L’evento ha messo in luce combinazioni di talento, rivalità in corso e momenti chiave che alimentano l’agenda di Revolution, lo spettacolo che chiuderà la cornice del periodo in corso. Nel corso della serata si sono determinati accoppiamenti e scenari che aprono nuove strade per le prossime settimane. Il vincitore del main event sarà sfidante del campione AEW a Revolution, e molti incontri hanno ribaltato l’equilibrio delle rispettive divisioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Risultati e vincitori di AEW Grand Slam Australia 2026 AEW si prepara al debutto epico a Grand Slam Australia Lena Kross si avvicina al suo debutto in All Elite Wrestling a causa dei numerosi annunci e promozioni fatte dalla federazione, che fanno crescere l’attesa tra i fan. AEW: Brody King distrugge MJF e si guadagna title shot a Grand Slam Australia Questa notte, a Dynamite, Brody King sorprende tutti sconfiggendo MJF in poco più di un minuto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Bergamo21, mezza maratona e 10K da record. Tutti i risultati; Concorso ATS 2025: 3.839 posti – Graduatorie, rettifiche e scelta sedi; Azzurri in festa: il medagliere aggiornato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; L'associazione CentroScienza Onlus presenta la 15° edizione del Premio nazionale GiovedìScienza. Risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e le medaglie azzurreDi seguito l’elenco delle 16 discipline e delle 116 specialità previste nel programma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con il nome del vincitore della medaglia d’oro e il vincitore di ... sport.virgilio.it Icesport Varese protagonista in Europa e in Italia: un weekend di risultati e crescitaIl weekend conferma il percorso di crescita della società, che continua a raccogliere risultati importanti grazie al lavoro quotidiano di atlete, allenatori e staff. varesenews.it RAFA NON HA DUBBI Con 7 titoli Major e il Career Grand Slam ad appena 22 anni, Carlos Alcaraz è già una leggenda di questo sport Il futuro è dalla sua parte #Tennis #Alcaraz #WeAreTennis facebook Piango fino all'anno prossimo. Già è leggendario completare il Grande Slam degli sport invernali (oro mondiale, oro olimpico e Coppa del Mondo generale - prima azzurra a riuscirci), ma farlo dopo quel terribile infortunio di 10 mesi fa è un'impresa esagerata x.com