AEW si prepara al debutto epico a Grand Slam Australia

Lena Kross si avvicina al suo debutto in All Elite Wrestling a causa dei numerosi annunci e promozioni fatte dalla federazione, che fanno crescere l’attesa tra i fan. La wrestler australiana ha già iniziato a prepararsi intensamente, facendo intuire che la sua prima apparizione sarà memorabile.

Il percorso di Lena Kross verso la scena di All Elite Wrestling sta prendendo forma in modo sempre più concreto, con segnali pubblici che alimentano le aspettative di un ingresso ufficiale nel roster. L'attenzione è centrata sull'imminente grande appuntamento australiano, dove il pubblico attende una possibile presentazione della lottatrice. L'insieme di indizi raccolti trae spunto da una presenza significativa a un evento indipendente, accompagnata da dichiarazioni e indiscrezioni provenienti dall'ambiente wrestling internazionale. La vicinanza pubblica tra Lena Kross e Tony Khan durante un evento australiano è interpretata come un segnale inequivocabile di un ingresso imminente nel roster di AEW.