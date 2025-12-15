Al termine della sfida tra Bologna e Juventus al Dall’Ara, l’allenatore del Bologna, Italiano, ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha sottolineato come entrambe le squadre abbiano risposto colpo su colpo, riconoscendo però la forza della Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblù al termine dell’incontro.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Italiano post Bologna Juve: «Ribattuto colpo su colpo ma loro sono davvero forti»

Conferenza stampa Italiano post Bologna Juve: le parole del tecnico del Bologna al termine della gara disputatasi al Dall’Ara. Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato dal Dall’Ara al termine di Bologna Juve. COSA E’ MANCATO – « Abbiamo giocato contro una squadra forte, contro cui bisogna fare una gara di livello perché sono forti fisicamente e sanno palleggiare. In dieci uomini si è complicato tutto, ma la squadra è in salute e non esce ridimensionata. Perdiamo su una palla inattiva sulla quale potevamo comportarci diversamente. Perdiamo avendo ribattuto colpo su colpo ad una Juve davvero forte. Juventusnews24.com

