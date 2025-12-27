Yildiz Juve Kenan vorrebbe questa cifra per rinnovare e non ascoltare le sirene dalla Premier League

La richiesta per il prolungamento. In casa Juventus, la priorità assoluta delle ultime settimane di dicembre 2025 resta il rinnovo di Kenan Yildiz, sebbene le negoziazioni non abbiano ancora prodotto la tanto attesa fumata bianca. Il club bianconero è determinato a blindare il proprio numero dieci, considerato la pietra angolare del progetto futuro, ma deve fare i conti con richieste economiche importanti. Lo stallo sulle cifre. Secondo quanto riportato dal " QS " e da altre fonti di mercato, la trattativa vive una fase di stallo dovuta alla distanza tra domanda e offerta: Richiesta del giocatore: l'entourage del talento turco punta a un ingaggio da top player, quantificabile in circa 6 milioni di euro netti a stagione.

