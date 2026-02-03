Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Milan 0-1 gol di Loftus-Cheek

Il Milan apre le marcature contro il Bologna con un gol di Loftus-Cheek. La partita della 23esima giornata di Serie A si sta giocando in questo momento, con i rossoneri che cercano di mantenere il vantaggio e i padroni di casa che spingono per riacciuffare il risultato. La cronaca in diretta rivela le azioni più importanti e le occasioni più chiare, mentre i tifosi seguono con tensione gli sviluppi sul campo.

Bologna-Milan di Serie A 0-0: Loftus-Cheek spreca il gol del vantaggio | LIVE NEWS Questa sera allo stadio Dall'Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A. Diretta Gol Coppa Italia LIVE: Lazio Milan 0-0, occasione per Loftus-Cheek Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A Bologna-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-CheekLa diretta live di Bologna-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita Serie A, in campo Bologna-Milan: rossoneri a caccia di punti per inseguire la capolista Inter Ieri Udine-Roma 1-0. Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0, Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1 e Cagli

