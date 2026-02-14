Rimpatri | Italia indietro rispetto all’Europa nuove sfide per il Ddl Immigrazione e l’efficacia delle misure adottate

L’Italia fatica a tenere il passo con gli altri paesi europei nei rimpatri, a causa di procedure più lente e ostacoli burocratici. Questa situazione si riflette anche nel nuovo disegno di legge sull’immigrazione approvato a febbraio 2026, che mira a rafforzare i controlli alle frontiere e a rendere più rapide le espulsioni, ma incontrerà diverse sfide pratiche nel suo attuarsi.

Rimpatri in Italia: un divario europeo e le nuove sfide del Ddl Immigrazione. Il governo italiano ha approvato a metà febbraio 2026 un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, con l’obiettivo di rafforzare i controlli alle frontiere e accelerare le procedure di espulsione. Tuttavia, i dati Eurostat relativi al terzo trimestre del 2025 evidenziano una realtà complessa: l’Italia resta in ritardo rispetto ad altri paesi europei nell’effettiva attuazione dei rimpatri, sollevando interrogativi sull’efficacia delle misure adottate e sulla capacità di gestire i flussi migratori. Nuove misure e un quadro europeo in evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo italiano lavora a nuove norme per gestire meglio l’immigrazione.

Nel 2024, l’Italia registra un calo della produttività del lavoro e del prodotto totale di fattoria, evidenziando un arretramento rispetto all’Europa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Da Eurostat arriva la conferma: il ministro Piantedosi ha diffuso dati falsi sui rimpatri; Ddl migranti, Save The Children: Grave passo indietro sui minori soli. Cosa cambia?.

Migranti, quanti sono i rimpatri effettivi in Italia rispetto al resto dell’Ue? I DATILeggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, quanti sono i rimpatri effettivi in Italia rispetto al resto dell’Ue? I DATI ... tg24.sky.it

Rimpatrio migranti, altro che record: gli annunci di Piantedosi smentiti dai numeri di Eurostat (forniti dal Viminale)Il ministro aveva annunciato un record di rimpatri nel 2025, ma i dati ufficiali inviati dal Viminale a Eurostat raccontano un'altra storia ... ilfattoquotidiano.it

“Così i Cpr rischiano di diventare buchi neri”. Dopo l’approvazione del DDL immigrazione, il consigliere regionale Luca Paladini denuncia il possibile divieto di cellulari per i trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Una misura che, secondo lui, ridurr facebook

Ddl immigrazione, ecco come il governo vuole limitare i poteri ispettivi dei parlamentari nei Cpr x.com