Immigrazione | Italia verso nuove misure tra controllo marittimo e ricongiungimenti più restrittivi
Il governo italiano lavora a nuove norme per gestire meglio l’immigrazione. Oggi in Consiglio dei Ministri si è parlato di restrizioni sui ricongiungimenti e di un controllo più severo in mare. Domani è previsto il voto finale sul pacchetto di misure.
Il governo italiano si prepara a varare un pacchetto di misure sull’immigrazione, discusso oggi in Consiglio dei Ministri e atteso in discussione definitiva domani, 11 febbraio. Il provvedimento mira a dare attuazione al Patto europeo Migrazione e Asilo, in vigore a giugno, e prevede misure come la possibilità di ricorrere a misure di controllo marittimo e una revisione dei ricongiungimenti familiari, nel contesto di una complessa situazione migratoria che vede un calo degli arrivi, ma anche una tragica escalation di naufragi nel Mediterraneo. La questione è resa ancora più delicata dalla recente visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Libia.🔗 Leggi su Ameve.eu
