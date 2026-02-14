Rimonta spettacolare il Telimar vince a Roma | battuta la Training Academy Olympic

Il Telimar ha conquistato una vittoria importante a Roma, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale contro la Training Academy Olympic. La partita, disputata al centro federale di Valco San Paolo, si è conclusa con un punteggio di 13-10, grazie a una convincente rimonta nel secondo tempo. I giocatori del Telimar hanno mostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali nel campionato di serie A1 maschile.

Vittoria per 10-13 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Decisive anche le parate di Massaro, che neutralizza un rigore e guida la difesa nei momenti più delicati Ancora una vittoria per il Telimar, che nella seconda giornata del girone di ritorno di A1 maschile al centro federale di Valco San Paolo di Roma, batte in rimonta la Training Academy Olympic per 10-13, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Dopo un avvio complicato e il -3 nel terzo periodo, il Club dell'Addaura ribalta tutto con un parziale travolgente firmato da Muscat, Saveljic e Lo Cascio. Decisive anche le parate di Massaro, che neutralizza un rigore e guida la difesa nei momenti più delicati.