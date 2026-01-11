Supercoppa femminile | trionfo Juventus Roma battuta 2-1 in rimonta

La Juventus si impone sulla Roma 2-1 nella finale di Supercoppa femminile, conquistando il titolo per la quinta volta nella sua storia. La partita ha visto le bianconere rimontare il risultato, dimostrando determinazione e capacità di adattamento. Un risultato che sottolinea la competitività del calcio femminile italiano, con le due squadre che continuano a rappresentare livelli elevati di sportività e impegno.

Roma, 11 gen. (askanews) – La Juventus batte in rimonta la Roma e vince per la quinta volta nella sua storia la Supercoppa italiana femminile. A Pescara, allo stadio Adriatico, le campionesse d'Italia in carica hanno la meglio 2-1 grazie a un fantastico gol di tacco di Cristiana Girelli – il capitano della nazionale – e completano il "poker" di titoli nazionali, dopo essersi aggiudicate in serie scudetto, Coppa Italia e la neonata Serie A Women's Cup. Nel capoluogo abruzzese sono le giallorosse a uscire meglio dai blocchi e a portarsi in vantaggio: il gol porta la firma di Manuela Giugliano, il capitano della squadra di Luca Rossettini, che al 23? sblocca la partita sfruttando alla perfezione l'assist di Evelyne Viens.

