Serie A battuta la Roma | il Napoli vince 1 a 0

30 nov 2025

Il Napoli batte la Roma all’Olimpico, decide Neres che poi nel secondo tempo esce per infortunio. Il Napoli si piazza nuovamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A insieme al Milan battendo la Roma 1 a 0   grazie ad una prelibatezza di David Neres che poi nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo di gioco per infortunio. Un Napoli deciso, pericoloso e propositivo nei primi 45 minuti all’Olimpico contro la Roma in questa tredicesima giornata di Serie A, gli azzurri si sono mostrati sin da subito determinati a dimostrare di essere la squadra campione d’Italia. La Roma ha provato ad avanzare senza però trovare sbocchi grazie al pressing efficace degli uomini di Conte. 🔗 Leggi su Primacampania.it

