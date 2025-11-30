Serie A battuta la Roma | il Napoli vince 1 a 0
Il Napoli batte la Roma all’Olimpico, decide Neres che poi nel secondo tempo esce per infortunio. Il Napoli si piazza nuovamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A insieme al Milan battendo la Roma 1 a 0 grazie ad una prelibatezza di David Neres che poi nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo di gioco per infortunio. Un Napoli deciso, pericoloso e propositivo nei primi 45 minuti all’Olimpico contro la Roma in questa tredicesima giornata di Serie A, gli azzurri si sono mostrati sin da subito determinati a dimostrare di essere la squadra campione d’Italia. La Roma ha provato ad avanzare senza però trovare sbocchi grazie al pressing efficace degli uomini di Conte. 🔗 Leggi su Primacampania.it
