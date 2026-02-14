Bonifica del Tronto scontro tra auto e scooter | 65enne in elicottero al Mazzini indagini in corso

Un incidente sulla Bonifica del Tronto ha coinvolto un'auto e uno scooter, portando un uomo di 65 anni in elicottero al pronto soccorso Mazzini. La collisione si è verificata questa mattina, dopo che il conducente dello scooter è stato sbalzato a terra, provocando ferite serie. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificano eventuali responsabilità. La strada rimane chiusa al traffico per le verifiche.

Grave incidente sulla Bonifica del Tronto, 65enne in elicottero al Mazzini: la strada torna al centro del dibattito sulla sicurezza. Un violento impatto tra un'auto e uno scooter sulla Bonifica del Tronto, nel comune di Controguerra, ha causato gravi lesioni a un uomo di 65 anni, immediatamente trasportato d'urgenza all'ospedale "Mazzini" di Teramo. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16:40, solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza di questa arteria provinciale e sulla vulnerabilità dei motociclisti. Il conducente dell'auto, un 78enne, è rimasto illeso ma scosso dall'accaduto.