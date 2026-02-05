Pistola spianata e via con l’incasso | rapina nel supermercato prima della chiusura

Ieri sera, un uomo armato ha fatto irruzione nel supermercato Decò di Salice Salentino poco prima della chiusura. Con una pistola spianata, ha minacciato i dipendenti e si è preso l’incasso, poi è scappato a piedi. La scena è durata pochi minuti, ma ha lasciato paura tra i clienti e il personale. La polizia ha subito avviato le ricerche, ma finora nessuna traccia del rapinatore.

SALICE SALENTINO – Torna la paura nel Nord Salento. Un nuovo assalto armato ha scosso la serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, ai danni del supermercato Decò situato in via Filippo Turati a Salice Salentino.La dinamica del colpoL’azione è scattata poco prima delle ore 20, proprio mentre.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Salice Salentino Rapina al distributore con spranga e pistola: “L’incasso o ti ammazzo”. Il titolare terrorizzato: “Mai accaduto prima” Due uomini armati e mascherati hanno messo a segno una rapina in un distributore di carburante a Ferrara, minacciando il titolare con una spranga e una pistola. Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio: bandito in fuga con 400 euro Nella periferia est di Napoli, un supermercato MD a San Giovanni a Teduccio è stato teatro di una rapina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salice Salentino Argomenti discussi: Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo; Chi era Tommaso Gigliola, ucciso nel 2002 per un tentativo di rapina finito male. Conosciuto in città, tifoso della New Basket, sempre...; Salento, rapina all'Eurospin: ladri via con salumi, formaggi e carne; Guarda e infuriati mentre la principessa della propaganda di Trump racconta l’omicidio di Alex Pretti. Pistola spianata in faccia ai commessi, il rapinatore di Torino in videoMa non soddisfatto, il giorno dopo ha colpito ancora. Con il volto nascosto dietro un cappellino e degli occhiali da sole, il 46enne aveva minacciato con una pistola i commessi del Penny Market di via ... lastampa.it Brescia, via Zamboni Entra a volto coperto e con la pistola spianata, convinto di colpire a colpo sicuro a ridosso dell’orario di chiusura. Ma il titolare reagisce e scoppia una violenta colluttazione: il tabaccaio viene colpito più volte con il calcio dell’arma, poi ri facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.