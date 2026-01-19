CNA Salerno guarda al futuro delle imprese attraverso l’adozione dell’intelligenza artificiale. Entro il 2026, l’associazione promuoverà iniziative per supportare le piccole e medie imprese della provincia nell’integrazione di queste tecnologie. L’obiettivo è migliorare la competitività, ottimizzare i processi e favorire uno sviluppo sostenibile, contribuendo a un artigianato più innovativo e resiliente.

Tempo di lettura: 3 minuti L’artigianato punta sull’intelligenza artificiale. Il 2026 sarà l’anno nel quale CNA Salerno si farà promotrice di una serie di iniziative che consentiranno alle piccole e medie imprese anche della provincia di Salerno di far diventare l’intelligenza artificiale un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. Una strategia che il presidente ed il direttore di CNA Salerno, Antonio Citro e Simona Paolillo, hanno delineato in perfetta sintonia con quelli che sono anche i risultati emersi dall’indagine promossa dall’Area studi e ricerche della CNA su oltre 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CNA Salerno, imprese e intelligenza artificiale: il futuro è qui

Indagine Cna sull’intelligenza artificiale

L’indagine Cna sull’intelligenza artificiale evidenzia come, nelle piccole imprese, l’adozione dell’AI stia crescendo rapidamente. Il 35% delle aziende utilizza già questa tecnologia per ottimizzare i processi, risparmiare tempo e ridurre gli errori. Questi dati mostrano un percorso di integrazione progressiva, che può influenzare positivamente l’efficienza e la competitività del settore.

Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore. Un confronto volto a rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni per favorire lo sviluppo locale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cna, "Salerno seconda in Italia per tasse pagate da imprese" - Salerno è 113esima su 114 province analizzate per quantità di tasse pagate dalle imprese: emerge dalla settima edizione del dossier "Comune che vai, Fisco che trovi" presentato a Roma presso la sede ... ansa.it

Al via partnership con la sezione Salerno di Fenimprese Federazione Nazionale Imprese facebook

Geny Communications entra in FenImprese #Salerno Connettività, energia e soluzioni integrate per imprese e PA x.com