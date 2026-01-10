Caos rifiuti il Tar sospende l' aggiudicazione dell' appalto

Il Tar ha sospeso temporaneamente l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana nel Comune di Casagiove. La decisione riguarda la gara pubblica, in attesa di chiarimenti o approfondimenti amministrativi. La sospensione interessa temporaneamente l'affidamento del servizio, che rappresenta un aspetto importante per la gestione ambientale del territorio.

Stop temporaneo alla gara per il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana del Comune di Casagiove. Il Tar Campania (Sezione VIII) ha infatti sospeso l’aggiudicazione del servizio, accogliendo in parte il ricorso presentato dalla società WM Magenta S.r.l. contro il Comune di Casagiove e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

