Mensa scolastica il Tar respinge il ricorso della ditta esclusa e conferma l' aggiudicazione

Il Tar della Campania ha respinto il ricorso della società New Food, confermando l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per gli anni 2024/2025 e 2025/2026. La decisione sancisce la validità dell’assegnazione e conferma la regolarità della procedura di gara per il servizio di refezione scolastica.

© Casertanews.it - Mensa scolastica, il Tar respinge il ricorso della ditta esclusa e conferma l'aggiudicazione Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società New Food contro l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli anni 20242025 e 20252026. Con la sentenza pronunciata dalla Ottava Sezione, presidente Paolo Corciulo, i giudici.