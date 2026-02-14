Rieti | Testata locale supera i 100mila follower un nuovo modello di giornalismo digitale e connessione con la comunità

Rieti ha raggiunto oltre 100.000 follower sulla sua testata online, grazie a un nuovo modo di fare giornalismo che mette al centro la comunità. La crescita si è accelerata dopo aver lanciato contenuti più vicini alle persone e alle loro storie quotidiane. Ora, il giornale locale si distingue per un approccio diretto e coinvolgente, che rafforza il legame tra città e informazione.

Supera i 100 Mila Followers: La Connessione Digitale che Rinnova il Giornalismo Locale. Rieti è sempre più digitale. La testata giornalistica locale ha superato i 100.000 follower sui propri canali social, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento informativo per la comunità reatina e oltre. Un traguardo raggiunto grazie a una strategia multicanale che integra Facebook, Instagram, X (ex Twitter) e Telegram, offrendo un accesso costante e diversificato alle notizie locali. Un Pilastro Digitale per la Comunità Reatina. Da tempo, la presenza sui social network rappresenta un elemento fondamentale per la testata.