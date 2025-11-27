Sequestrato un account TikTok con oltre 100mila follower | Promuoveva ronde contro gli stranieri
Oggi la polizia di Stato della questura di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per i reati di istigazione a delinquere e usurpazione di funzioni pubbliche dei profili social pubblici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sequestrato un account TikTok con oltre 100mila follower: "Promuoveva ronde contro gli stranieri" - Nei video venivano commentati episodi che riguardavano azioni delittuose commesse da stranieri, evidenziando la necessità di organizzare delle ‘ronde’ per reprimere il fenomeno ... torinotoday.it scrive
