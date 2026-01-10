Ponte sullo Stretto Bonelli critico dopo il terremoto | Stop alle attività senza verifiche sismiche

Dopo il terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria, Bonelli ha sottolineato l'importanza di sospendere temporaneamente le attività sul Ponte sullo Stretto, fino a verifiche sismiche approfondite. La recente scossa evidenzia la vulnerabilità dell’area e la necessità di garantire la sicurezza prima di procedere con ulteriori lavori, per tutelare le comunità e le infrastrutture coinvolte.

Il Ponte sullo Stretto creerà la prima “Metropoli lineare”, l’analisi degli ingegneri Pro Ponte: “Super Città dello “Stretto” sarà la nuova potenza economica d ... - Lo affermano gli ingegneri Mauro Fileccia e Giacomo Guglielmo del Comitato Ponte e Libertà in una analisi demografica ed economica che riguarda tanto il messinese quanto l'area di Reggio Calabria fino ... blogsicilia.it

Terremoto M. 5.1 nello Jonio, stamattina presto al Sud Italia una delle scosse più forti da 40 anni! Cosa sta succedendo tra Calabria e Sicilia e cosa dice la scienza sul Ponte sullo Stretto nel VIDEO dal canale YouTube di MeteoWeb x.com

Il Ponte sullo Stretto creerà la prima “Metropoli lineare”, l’analisi degli ingegneri Pro Ponte: “Super Città dello “Stretto” sarà la nuova potenza economica d’Italia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.