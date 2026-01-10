Ponte sullo Stretto Bonelli critico dopo il terremoto | Stop alle attività senza verifiche sismiche

Da messinatoday.it 10 gen 2026

Dopo il terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria, Bonelli ha sottolineato l'importanza di sospendere temporaneamente le attività sul Ponte sullo Stretto, fino a verifiche sismiche approfondite. La recente scossa evidenzia la vulnerabilità dell’area e la necessità di garantire la sicurezza prima di procedere con ulteriori lavori, per tutelare le comunità e le infrastrutture coinvolte.

"Il terremoto di magnitudo 5.1 registrato questa mattina alle 5.53 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro in mare al largo di Reggio Calabria, conferma la fragilità sismica dell'area dello Stretto di Messina. A seguito della scossa è stata sospesa in via precauzionale.

