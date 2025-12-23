Via del Mare riaperto il cavalcavia di via delle Calle

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del cavalcavia di via delle Calle, sulla Via del Mare, nel Municipio X di Ostia. L’impalcato è stato riaperto al traffico, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità alla zona. La riapertura segna la conclusione di un intervento volto a migliorare la viabilità locale e a rassicurare cittadini e automobilisti.

Ostia 23 dicembre 2025 – Si sono conclusi i lavori sull’impalcato del cavalcavia sulla Via del Mare, all’altezza di via delle Calle, nel territorio del Municipio X. L’infrastruttura era stata danneggiata nel 2018 a seguito dell’urto di un mezzo pesante. Oggi il cavalcavia è regolarmente percorribile sull’intera piattaforma stradale, senza limitazioni di carico. Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre è prevista l’ultima chiusura notturna di via del Mare sottostante, necessaria per completare le operazioni di verniciatura dell’impalcato. La circolazione sul cavalcavia non subirà interruzioni. L’intervento, dal valore complessivo di circa 400mila euro, ha riguardato la sostituzione completa della trave danneggiata, la riqualificazione del manto stradale e il ripristino strutturale dell’opera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ostia, cavalcavia sulla via del Mare: partono i lavori di ripristino Leggi anche: Cavalcavia sulla via del Mare, deviazioni al trasporto pubblico locale per i lavori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Acilia, niente più restringimento sul cavalcavia di via delle Calle: lavori strutturali conclusi. Via del Mare, riaperto il cavalcavia di via delle Calle - L’infrastruttura era stata danneggiata nel 2018 a seguito dell’urto di un mezzo pesante. ilfaroonline.it

Via del Mare, al via i lavori notturni di ripristino del cavalcavia: chiusure e deviazioni bus - Nella notte di lunedì 13 ottobre prenderanno il via i lavori di ripristino del cavalcavia sulla via del Mare, in corrispondenza di via delle Calle, nel Municipio X, con l’allestimento del cantiere. romatoday.it

Finalmente abbiamo riaperto! Il Cayo Loco torna ad accendere il suo angolo di mare e non vede l’ora di accogliervi per un nuovo weekend insieme Vi aspettiamo questo fine settimana per colazioni vista mare, pranzi lenti, aperitivi al tramonto e tutto ciò - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.