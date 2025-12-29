Paga con soldi falsi e scappa all' alt | arrestato 48enne dopo un inseguimento in Valle di Comino

Un uomo di 48 anni residente nell'alto Casertano è stato arrestato in Valle di Comino dopo un inseguimento. L'accusa riguarda il tentativo di utilizzare denaro falso e la resistenza alle forze dell’ordine. L’operazione, condotta dai Carabinieri, ha permesso di mettere fine a un episodio che aveva destato preoccupazione nella zona.

